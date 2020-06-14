Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
14.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:24

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Pazarcık ilçesi girişinde durdurdu.

Araçtaki Y.E.İ. (26) İ.H.T. (24) A.D. (43) ve S.Y'nin (24) üzerinde arama yapan jandarma ekibi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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