Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda S.A., M.K. ve M.E. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında yakalandı. Paketlenmiş halde çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi de ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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