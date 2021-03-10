Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

10.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:09
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun ilçesi Elbistan Karayolu üzerinde yaptıkları denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 6.34 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan B.A (38), K.D.E (39) ve A.G (30) isimli şahıslar mevcutlu olarak Göksun Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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