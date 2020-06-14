Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 190 adet hap, 53 gram metamenfetamin, 4 gram eroin, 1 adet tabanca ile fişekleri ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.İ., İ.H.T. ve A.D. tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA