Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.H. ve A.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri belirledikleri adreste gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve araçlarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

A.H. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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