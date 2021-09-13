Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C, K.G.S. ve A.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları iki ayrı operasyonda uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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