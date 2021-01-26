Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 14 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün