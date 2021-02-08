Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:34
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ç. (27) ve E.B'nin (31) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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