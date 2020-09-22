Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
22.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:41

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.P. (32), S.N. (29), M.T. (38) ve Y.T'nin (26) adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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