Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bazıları suçüstü olmak üzere H.Ç. (38), Ü.K. (37), İ.G. (45), A.E. (35), D.Ş. (37), N.K. (32), Ö.Ç. (29) ve A.Ç'yi (20) gözaltına aldı.

Aramalarda ise paketler halinde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, eroin, Hint keneviri ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA