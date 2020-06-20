Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
20.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:23
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Sürücü N.K'nin üst aramasında, Gaziantep'ten getirildiği öğrenilen bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA