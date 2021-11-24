Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan ekipler, bazı araçlarda dedektör köpeği "Atos" ile yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Çalışma kapsamında 11 kişi gözaltına aldı.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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