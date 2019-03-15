Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan 17 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İsa Divanlı Mahallesi'nde 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada adı açıklanmayan bir genci, uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada farklı miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin, captagon ve ecstasy ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken yakalanan 3 kişiye ise cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA