Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte H.K. (31) isimli şüpheli, uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karı koca dolandırıcı
Karı koca dolandırıcı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Derya Uluğ Yıldız Tilbe
Spor Burak Elmas Metin Oktay Hakan Reçber Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:53:43. #1.15#

title