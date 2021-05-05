Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturuc operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturuc operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nurhak ilçesinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. Taksi ve araçtaki şahsın üzerinde arama yapan narkotik ekipleri, 3.96 gram bonzai maddesi ve 2 parça halinde 16.13 gram metamfetamin maddesi ve içime hazır 4.11 gram cam aparat ele geçirdi. Araçtaki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten narkotik ekipleri, bir adrese daha operasyon düzenledi. Son operasyonda 1 şahıs daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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