Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde şüpheli şahıslar uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda çok sayıda farklı uyuşturucu maddeler, 4 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen S.G., C.N., F.K., T.A., M.K., Y.K., M.K., İ.H.Ç., O.E., Y.E.S., İ.T. ve A.T. isimli şüpheliler tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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