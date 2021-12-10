Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Çimko yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan E.B. (36) isimli şahsın üzerinde 38 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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