Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Çimko yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan E.B. (36) isimli şahsın üzerinde 38 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet