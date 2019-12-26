Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
26.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:34
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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