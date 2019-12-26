Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:34
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

'ta ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler