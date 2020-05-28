Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ayrı olayda toplam 37 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ile 4 adet captagon ve 1 adet extacy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA