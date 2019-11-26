Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:22
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda jandarma ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA
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