Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ