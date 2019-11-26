Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:49
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'ın ilçesinde ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.