Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 gram metamfetamin, 55 gram bonzai maddesi ve 106 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan H.G. (23), Y.E. (26), M.A.E. (18) E.T. (29), M.G. (27) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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