Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 gram metamfetamin, 55 gram bonzai maddesi ve 106 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olaylarla ilgisi bulunan H.G. (23), Y.E. (26), M.A.E. (18) E.T. (29), M.G. (27) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı