Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş - Gaziantep çevre yolunda 34 plakalı bir otomobili takibe aldı. Otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Araçtaki şahısların üzerinde ve narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin desteğinde yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 15 adet captagon uyuşturucu hap, 5 paket halinde 5,44 gram esrar ve metamfetamin ile 7,56 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Antalya ve Alanya mahkemelerince arandığı da ortaya çıktı.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ