Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:42
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun soluklu takip sonrası operasyon için harekete geçildi. 5 ayrı kullanıcıya uyuşturucu satan 3 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında satışa hazır paketler halinde 4,50 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet sigara içerisine sarılmış bonzai maddesi ve 123 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55) gözaltına alındı


Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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