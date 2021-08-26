Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda durdurulan araçta 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda durdurulan araçta 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol ve arama noktasında operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta 800 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüpheli M.A.A. (21) hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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