Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
16.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:24
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün