Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
29.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:36

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde İ.Ö'nün (36) mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, mısır tarlasında ekili 2 bin 350 kök Hint kenevirini yakarak imha etti.

Olayla ilgili İ.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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