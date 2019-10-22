Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 80 gram eroin ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 80 gram eroin ele geçirildi.
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun ilçeden geçen kesiminde uygulama yapan ilçe jandarma ekipleri, şüphelendikleri 34 JIH 04 plakalı otomobilde arama yaptı.
Aramada, 1'er gramlık paketler halindeki 80 gram eroin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar F.E. ile N.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.