Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

15.10.2019 16:32
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Pazarcık ilçesinde "Atos" adlı uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 7 gram kubar esrar maddesi ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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