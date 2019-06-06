Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta, araçlarında eroin ve uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta, araçlarında eroin ve uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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