Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA