Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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