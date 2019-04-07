Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı kavşağı civarında, plakası açıklanmayan bir aracı durdurmak istedi.
Otomobil sürücüsünün ikaza uymaması üzerine kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu.
Otomobilde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Araçtan atılan 710 gram kubar esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA