Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 710 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı kavşağı civarında, plakası açıklanmayan bir aracı durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün ikaza uymaması üzerine kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Araçtan atılan 710 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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