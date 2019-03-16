Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik timleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaptığı uygulamada uyuşturucu kullanıcısı kişiden 1 paket halinde 0,47 gram eroin ele geçirdi.
Şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen Çetin Ç'nin ikametinde yapılan aramada, paket halinde 1,49 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA