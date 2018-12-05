Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde üzerinde bonzai maddesi bulunan O.Ö'yü gözaltına aldı.

Ekipler daha sonra ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.A.K'yı da gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan arada, 1 ruhsatsız silah, 2 şarjör ve 42 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.K. tutuklandı, O.Ö'ye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan suçundan işlem yapıldı.