Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde yaptığı operasyonda, 5,24 gram esrar, 6,10 gram metamfetamin ve 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, uyuştucu satışı yaptığı iddia edilen K.Ö, Ş.B, M.G.ve F.N. gözaltına alındı.

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