Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 1,92 gram uyuşturucu, 1 pompalı av tüfeği, 3 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişiye uyuşturucu satan M.K, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan M.K'nın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1,92 gram uyuşturucu, 1 pompalı av tüfeği, 3 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, tutuklandı.