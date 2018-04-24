Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 185 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 185 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde takibe alınan bir otomobil, hastane kavşağında durduruldu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, 185 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki A.F. ve A.Ö.K, gözaltına alındı.

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