Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 21,33 gram bonzai ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 21,33 gram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte operasyon başlattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığını belirledikleri F.A. isimli şüpheli düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda 21,33 gram bonzai ele geçirildi.
F.A. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.