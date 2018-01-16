Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu üzerinde plakası açıklanmayan bir otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü A.Ö.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin kaçış esnasında araçtan bir paket attığını belirleyen polis ekipleri, kovalamacanın yaşandığı güzergahta dedektör köpek "Alfi" ile yaptığı aramada 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.