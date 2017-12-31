Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolu üzerinde plakası açıklanmayan otomobilde arama yaptı.

Aramada 680 gram esrar ile 63 uyuşturucu hap ele geçiren polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

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