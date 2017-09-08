Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda, 3 kilo 510 gram esrar maddesi yakaladıkları bildirildi.



Olayda 1 kişiyi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.