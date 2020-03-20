Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA