Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliye adli işlem yapıldı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliye adli işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliye adli işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 38 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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