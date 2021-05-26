Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliye adli işlem yapıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 38 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olaylarla ilgisi bulunduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün