Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları doğrultusunda Kahramanmaraş Gaziantep çevre yolu üzerinde plakası açıklanmayan otomobili kilit operasyonla durdurup arama yaptı. Polis ekipleri araç içerisinde 2 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 680 gram esrar maddesi ve 63 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti kapsamında düzenlenen diğer operasyonda 3 paket halinde 1,35 gram eroin ve 0,35 gram bonzai maddesi ile yakalanan bir şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.