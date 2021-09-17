Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği araçlarda aramalar gerçekleştirdi.
Operasyonda 25 gram kubar esrar ile 4 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan ekipler, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde Ş.Y.'nin ikametinde yaptığı aramada da 31 kök kenevir ele geçirdi.
Şüpheli Ş.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri