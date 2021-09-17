Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği araçlarda aramalar gerçekleştirdi.

Operasyonda 25 gram kubar esrar ile 4 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde Ş.Y.'nin ikametinde yaptığı aramada da 31 kök kenevir ele geçirdi.

Şüpheli Ş.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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