Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 53.41 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce icra edilen 4 operasyonda M.K, T.T., H.İ.B. ile B.A. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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