Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları
Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 53.41 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ekiplerce icra edilen 4 operasyonda M.K, T.T., H.İ.B. ile B.A. hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün