Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
10.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:10

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Hidayet Daş ve avukatı katıldı.

Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen sanık, uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulundurduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulduğu Hidayet Daş'ı 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.

Elbistan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin 29 Ağustos 2019'da, ikametinde ve üzerinde satışa hazır halde paketlenmiş kubar esrar ele geçirilen Hidayet Daş, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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