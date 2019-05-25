Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 5 gram esrar ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA
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