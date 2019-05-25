Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 5 gram esrar ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA