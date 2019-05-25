Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca, il girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında 5 gram esrar ile 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA
ABD Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na "Demirtaş" Tepkisi: 3 Tane Oy Alacağım Diye 'Politikasını Beğeniyorum' Demekle Olmaz