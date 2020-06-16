Kahramanmaraş'ta ÜSKİM'de besin analizleri yapılıyor
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Kahramanmaraş'ta ÜSKİM'de besin analizleri yapılıyor

Kahramanmaraş'ta, Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ÜSKİM) besin analizlerinin yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta ÜSKİM'de besin analizleri yapılıyor
16.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:50

Kahramanmaraş'ta, Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ÜSKİM) besin analizlerinin yapıldığı bildirildi.

ÜSKİM'den yapılan açıklamada, üretilen ve satılan tüm gıdaların içeriklerinin belirlenmesi kalite standartları gereği önem arz ettiği, 1 Ocak 2020 itibari ile tüm hazır ambalajlı gıda ürünlerinde belirtilmesi zorunlu hale geldiği belirtildi.

Besin değeri analizlerinin ISO 17025 onaylı laboratuvarlarda testlerin güvenli olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Taze ve kurutulmuş sebze, meyve, kuru bakliyat, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlar,

balık ve diğer su ürünleri,

süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, unlu mamuller ve diğer fırıncılık ürünleri ve yöresel ürünleri gibi besin değeri analizi yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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