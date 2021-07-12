Kahramanmaraş'ta üretilen kınalı keklikler Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor
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Kahramanmaraş'ta üretilen kınalı keklikler Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor

Kahramanmaraş'ta üretilen kınalı keklikler Türkiye'nin çeşitli illerinde doğaya salınıyor
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen kınalı kekliklerin doğaya yolculuğu sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen kınalı kekliklerin doğaya yolculuğu sürüyor.

Doğal dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir yaban hayatı faaliyetlerinin sağlanması ve azalan keklik neslinin artırılması için 2002'de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bu yıl da yaklaşık 15 bin üretim gerçekleştirildi.

Büyük özenle yetiştirilen keklikler, doğaya bırakılmak üzere Antalya, Konya, Karaman, Nevşehir, Batman ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderilmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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